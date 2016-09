Ministro espanhol prevê conclusão de acordo entre Mercosul e UE no fim de 2017

O ministro de Comércio da Espanha, Jaime García-Legaz, estimou nesta quinta-feira, 15, que as negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia serão concluídas no fim de 2017. Ele informou que, no próximo dia 23, defenderá, numa reunião de ministros de comércio da Europa, a conclusão rápida do acordo. Segundo avaliou, os países favoráveis ao acordo são maioria. Por isso, será possível dar o necessário apoio político à Comissão Europeia para avançar nas negociações.

As declarações foram dadas após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Segundo o chanceler, o acordo alcançado esta semana no Mercosul, que passará a ser presidido por uma comissão quadripartite até o final do ano, tornará o bloco mais operacional e permitirá avanço das negociações. Na próxima semana, à margem da assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), os chanceleres do Mercosul deverão reunir-se e emitir uma nota reforçando o interesse na negociação com a União Europeia.

García-Legaz esteve hoje mais cedo com o ministro da Indústria, Marcos Pereira, e com o secretário executivo do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), Wellington Moreira Franco. Há grande interesse das empresas europeias nos investimentos em infraestrutura: rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, distribuição e geração de energia. Nas conversas, ele mencionou especificamente interesse em energia eólica e no aeroporto de Fortaleza.