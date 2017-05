Minerva tem lucro líquido de R$ 2,5 mi no 1º triemestre, queda de 94,6%

A Minerva Foods reportou lucro líquido de R$ 2,5 milhões no primeiro trimestre de 2017, queda de 94,60% ante o mesmo período do ano passado, de R$ 46,3 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 197,6 milhões entre janeiro e março, um recuo de 21,5% ante igual trimestre do ano passado (R$ 251,6 milhões). A margem Ebitda passou de 10,8% para 9,2%, na mesma base de comparação.

A receita líquida da empresa totalizou R$ 2,141 bilhões nos três primeiros meses deste ano, com queda de 8,4% em relação ao mesmo intervalo de 2016, quando a companhia havia reportado receita de R$ 2,337 bilhões.

De janeiro a março deste ano, a receita bruta obtida pela Minerva no mercado interno totalizou R$ 2,302 bilhões, valor que representa queda de 7% ante o resultado de R$ 2,475 bilhões registrado no primeiro trimestre de 2016.

Segundo o diretor Financeiro da empresa, Edison Ticle, a depreciação do dólar ante o real, na comparação com o trimestre anterior, influenciou o resultado (R$ 3,9 para R$ 3,15). Além disso, o preço médio dos produtos comercializados pelo Minerva no exterior e no mercado interno recuaram cerca de 10%. “Pode ser considerado um bom resultado dado o que aconteceu. Conseguimos manter a rentabilidade e lucratividade da companhia em um bom patamar”, afirmou.

No exterior, a receita recuou 18,2%, para R$ 1,393 bilhão, de R$ 1,703 bilhão em igual período do ano passado.