Milho: colheita da safrinha atinge 42% da área plantada em Mato Grosso

São Paulo, 07 – A colheita de milho em Mato Grosso atinge 41,99% da área plantada, informou nesta sexta-feira, 7, o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O número representa avanço de 12,7 pontos porcentuais ante a semana anterior. Em comparação a igual período do ano passado, a retirada do cereal do campo está 4,57 pontos porcentuais adiantada. As regiões com trabalhos mais adiantados continuam sendo o médio-norte, com 61,4% da área colhida, e o oeste, com 43% da colheita concluída. O Imea estima área plantada de 4,738 milhões de hectares de milho em Mato Grosso na safrinha 2017.