Milan vence concorrência e assina com meia marfinense da Atalanta

O Milan venceu a concorrência com a Roma e anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Franck Kessie, que pertence à Atalanta. O time de Milão fechou vínculo de dois anos, por empréstimo com o jogador da Costa do Marfim.

Pelo acordo, o Milan terá que comprar os direitos econômicos do jogador ao fim deste contrato de empréstimo. Os dois clubes italianos não revelaram os valores envolvidos na negociação.

Franck Kessie, de apenas 20 anos, era cobiçado também pela Roma e outros times. Ele chamou a atenção no Campeonato Italiano, ao liderar a Atalanta na busca do surpreendente quarto lugar da tabela, colocação que garantiu ao time a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

O meia marfinense foi um dos grandes protagonistas nesta grande campanha da Atalanta. Ele anotou seis gols em 29 partidas disputadas em sua primeira temporada num campeonato de alto nível na Europa.

Kessie é o segundo reforço do Milan para a próxima temporada europeia. Antes dele, o time de Milão contratou na terça-feira o zagueiro Mateo Musacchio, do Villarreal.