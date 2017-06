Milan anuncia contratação por empréstimo do atacante Fabio Borini, ex-Sunderland

O Milan definiu nesta sexta-feira a aquisição por empréstimo do atacante Fabio Borini, que estava no Sunderland, da Inglaterra, onde atuou 131 vezes e fez 20 gols. A forma de contrato firmada entre o atleta e o clube prevê uma cláusula para compra em definitivo do italiano ao final do acordo.

“Estou contentíssimo de estar aqui. Não tem ocasião melhor e time melhor para fazer o meu trabalho. Não tenho palavras. Sinceramente, estou muito emocionado com o que está acontecendo. Não vejo a hora de começar a jogar no San Siro”, comemorou o Borini.

O site oficial do Milan, clube que desde abril deste ano passou a ser gerido pelo novo proprietário, o empresário chinês Yonghong Li, destaca as características do jogador, qualificado na nota oficial desta sexta como experiente e técnico. De acordo com o Milan, tem como pontos fortes a corrida e o sacrifício pelos companheiros, mesmo quando não está com a posse da bola, e a capacidade de abrir e ocupar espaços.

O jogador, de 26 anos, teve passagens por outros clubes ingleses – Swansea, Chelsea e Liverpool. No futebol italiano, Borini defendeu Bologna, Parma e Roma. O atleta também teve presença importante na seleção sub-21 da Itália que disputou a Eurocopa da categoria em 2013 e marcou gol na final contra a Espanha – vencida pelos espanhóis por 4 a 2. Pela seleção principal, Borini fez parte da pré-convocação de Antonio Conte para a disputa da Eurocopa de 2016, na França.

Borini foi o segundo atacante – o primeiro foi o português André Silva, do Porto – e a quinta contratação nesta janela de transferências na Europa feita pela diretoria milanista. As demais aquisições da equipe milanesa são o zagueiro argentino Mateo Musacchio, o meia Franck Kessie e o lateral-direito suíço Ricardo Rodríguez.