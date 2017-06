Mil australianos mergulham nus para celebrar início do inverno

SYDNEY, 21 JUN (ANSA) – Para comemorar o solstício de inverno, o fim da noite mais longa e escura do ano, 1.020 australianos se reuniram nesta quarta-feira (21) para fazer um mergulho coletivo no gélido rio Derwent. O detalhe: todos estavam nus.

Hobart, que fica na ilha da Tasmânia, registrou 4° Celsius de temperatura no momento do mergulho, mas o frio não espantou os australianos. Tanto que Gary Molloy, que participava pela primeira vez do evento, afirmou que essa era “uma boa oportunidade para estar nu”. “É bom ver neve nas montanhas, tirar sua roupa e mergulhar”, concluiu.

No ano passado, muitos australianos confirmaram presença no evento, mas “apenas” algumas centenas de pessoas tiveram coragem de se aventurar na água gelada.

O mergulho faz parte do festival “Dark Mofo”, que começou no dia 8 de junho com muitos shows de música e uma programação voltada para as artes visuais. (ANSA)