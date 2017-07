Michelle Rodriguez agradece Vin Diesel: ‘Você é um apoiador das mulheres fortes’

Há alguns dias, Michelle Rodriguez, a Letty Ortiz de Velozes e Furiosos, fez um post no Instagram em que criticava a franquia pelo modo como as mulheres são tratadas. “Eu espero que eles decidam por mostrar amor pelas mulheres da franquia no próximo [filme]. Ou eu terei de dizer adeus para essa amada franquia”, escreveu a atriz.

Em um vídeo nas redes sociais, Michelle esclareceu que seu desabafo não tem nenhuma relação com o ator e colega Vin Diesel. “Vin, há muitos anos você é um grande apoiador das mulheres fortes”, disse. “Eu sempre apreciei isso em você ao longo dos anos e, se eu postei alguma coisa, não estava falando de você.”

Vin Diesel fingiu chutar Michelle e disse “claro que não sou eu”, entre risadas. Na legenda, o ator afirmou que se orgulha da saga deles. “Temos de tentar ir cada vez mais alto. O desafio é o que torna mais divertido e empolgante”, escreveu.