Mexicano Rafael Márquez volta a treinar após acusação de envolvimento com tráfico

O zagueiro Rafael Márquez voltou a treinar nesta segunda-feira com seus companheiros do Atlas. O clube da primeira divisão mexicana anunciou que o experiente jogador de 38 anos retomou os trabalhos enquanto responde as acusações de envolvimento em um esquema de tráfico de drogas.

Rafa Márquez foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado e acusado de trabalhar como “testa de ferro” de uma organização supostamente liderada pelo criminoso Raúl Hernández Flores. O nome do zagueiro entrou em uma lista de 22 pessoas investigadas pelo órgão.

Por conta da investigação, o jogador segue impedido de atuar profissionalmente pelo Atlas, mas contou com a permissão do clube para utilizar suas instalações para manter a forma. Apesar da acusação e da polêmica em que se envolveu, Rafa Márquez teve o regresso celebrado pela equipe mexicana nesta segunda.

“Informamos que o jogador Rafael Márquez Álvarez está reintegrado aos treinamentos do Atlas. Deste modo, Rafa poderá continuar sua preparação física, para manter-se em forma para quando chegar o momento de seu regresso aos campos. Para o Atlas, é uma grande notícia saber que nosso capitão e jogador exemplar da seleção nacional foi reincorporado”, divulgou em nota.

A participação de Rafa Márquez pode ser um combustível para o Atlas em momento difícil para a equipe. O clube de Guadalajara ocupa atualmente apenas antepenúltima colocação do Campeonato Mexicano com os mesmos sete pontos do lanterna Puebla. Desde o afastamento do jogador no dia 9 de agosto, foram quatro derrotas e um empate nas cinco partidas disputadas na competição.