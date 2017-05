Metrô de São Paulo funcionará normalmente nesta sexta-feira

O Metrô de São Paulo vai funcionar normalmente nesta sexta-feira (5). Os metroviários decidiram, em assembleia da categoria na noite de hoje (4), suspender a paralisação que estava prevista para amanhã em protesto contra a implantação da intrajornada de uma hora para os funcionários do Metrô. Atualmente o intervalo é de meia hora. De acordo com o sindicato, o aumento da intrajornada para uma hora foi adiado por 90 dias por meio de decisão judicial.

Com o objetivo de manter o intervalo em meia hora, o Metrô explicou, em nota, que empresa e sindicato fizeram um acordo coletivo de jornada de trabalho no início deste ano contemplando a questão, mas que depende de apreciação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) para obtenção de portaria específica do Ministério do Trabalho e Emprego, o que ainda não ocorreu.

“A portaria é o instrumento necessário para dar efeito ao acordo coletivo e permitir que o Metrô mantenha a política atual de escalas de trabalho e de redução do intervalo de alimentação [para meia hora]”, informou o Metrô.

No entanto, uma decisão da Justiça do Trabalho determinava que a empresa implementasse a intrajornada de uma hora a partir de 1º de maio. “Mesmo após acordo com a entidade representante dos trabalhadores [em estabelecer a intrajornada em meia hora], a companhia precisou fazer uma alteração na jornada de mais de 5 mil empregados operacionais na última segunda-feira, 1º de maio, fim do prazo concedido pela Justiça do Trabalho ao Metrô para aplicar a medida [de implantação da intrajornada de uma hora]”, diz a nota.

Segundo o sindicato dos metroviários, a implementação da nova intrajornada provocaria muitos transtornos aos metroviários. A entidade defende a manutenção de 30 minutos de intervalo, como ocorre atualmente.