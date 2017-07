Messi e seu pai tem penas de prisão substituídas por multas na Espanha

Um tribunal de Barcelona aprovou a substituição de uma pena de 21 meses de prisão aplicada anteriormente a Lionel Messi por uma multa de 252 mil euros (cerca de R$ 950 mil). A informação foi confirmada de forma oficial pela Justiça nesta sexta-feira, um dia após a sentença ter sido determinada ao astro do Barcelona, que havia sido condenado ao lado do seu pai, Jorge Horacio Messi, após ambos serem considerados culpados pelo não pagamento de 4,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões) em impostos entre 2007 e 2009 na Espanha.

O pai do atacante argentino, por sua vez, teve a sua pena de 15 meses de prisão convertida em uma multa de 180 mil euros (algo em torno de R$ 678 mil na cotação atual). Esta sentença também foi divulgada nesta sexta, sendo que as leis espanholas preveem que penas de prisão inferiores a 24 meses podem ser suspensas pelo juiz quando os réus não contem com antecedentes criminais e não tenham cometido crimes violentos, condições preenchidas por Messi e pelo seu pai.

No mês passado, o craque argentino já havia se oferecido a pagar uma multa adicional de 500 mil euros (aproximadamente R$ 1,9 milhão) para garantir que ele não precisasse cumprir a pena de prisão de 21 meses por fraude fiscal. E este acordo confirmado agora pela Justiça já era esperado que acontecesse.

Antes desta nova sentença, a promotora Isabel López Riera confirmou em junho passado que o acordo de pagamento de multa foi apresentado pelos advogados de Messi ao juiz que definiu a pena divulgada nesta sexta-feira. E a magistrada já vai dito que não se oporia ao acordo, sendo que ela também havia revelado que os mesmos advogados do grande ídolo do Barça na atualidade haviam proposto um pagamento de 360 mil euros (R$ 1,34 milhão) para evitar a sentença de 15 meses por supostamente ter ajudado o seu filho a burlar os impostos.

Ou seja, esta última sentença aplicada pela Justiça acabou sendo ótima para Messi e seu pai, já que as multas estipuladas para substituir as penas de prisão são da metade do valor que ambos se comprometeram a pagar. No caso de Messi, o valor de 252 mil euros é correspondente ao pagamento de um multa diária estipulada em 400 euros por dia durante os 21 meses de sua pena de prisão.

E Messi obteve esta vitória na Justiça na mesma semana em que o Barcelona anunciou a renovação do seu contrato com o clube até o término da temporada 2020/2021 do futebol europeu. O acordo foi oficializado na última quarta-feira e ampliou o vínculo anterior com o atleta, que iria até 2018, sendo que o compromisso firmado agora prevê a sua permanência no Barça pelo menos até o dia 30 de junho de 2021.

O acordo também foi anunciado cinco dias depois do casamento de Messi com sua namorada por toda a vida, Antonella Roccuzzo, com quem tem dois filhos. Agora, de contrato renovado, o craque argentino voltará a liderar o Barcelona após uma temporada na qual viu o Real Madrid triunfar com o título do Campeonato Espanhol e com mais uma taça da Liga dos Campeões da Europa.