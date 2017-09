“Merkel tem base tradicional”, diz Kai Michael Kenkel

Leia entrevista com o doutor e professor alemão da PUC-Rio Kai Michael Kenkel, que há 10 anos mora no Brasil e votou por correio.

O que mantém a chanceler Ângela Merkel há 12 anos no poder?

O primeiro grande contexto é que ela tem um jeito pragmático, ela tem uma abordagem de querer resolver problemas, ela se posiciona quando o assunto é importante com muita clareza moral, na questão dos refugiados ela se posicionou, é uma mão estável no leme do país. Oferece uma continuidade e calma, o eleitorado alemão gosta de uma previsibilidade, e as pessoas de fora gostam de ver a alemã de fora. Ela adotou algumas posições da SPD, eles se movimentaram mais para ocupar a centro esquerda. Ela ocupou o mesmo espaço normativamente, ocupou temas que a SPD estava pontuando. Atualmente, há uma falta de grandes personalidades.

A dias do pleito, ela se mantém na liderança com 40% das intenções de voto. Como o senhor avalia esse favoritismo?

Ela tem uma base tradicional, na alemã se tem um sistema de dois grandes partidos, CDU centro direita e SPD na centro esquerda. Eles tem uma apoio consistente, tem pessoas que já querem uma estabilidade. Os eleitores dela são pessoas que querem uma certa continuidade, que apoia a política que está sendo feita com os refugiados, uma opção mais estável. Em toda a época pós-guerra na Alemanha há um consenso político de que o centro está relativamente forte e o sistema não gera extremismos fortes, é feito para favorecer os extremos. No pós-guerra, a política alemã cria uma série de consenso, alinhamento muito forte com a OTAN e a união europeia, e uma leitura forte das lições históricas. ¼ da população descende de refugiados adota uma política pró-refugiados. Mas no leste da Alemanha esse consenso não é muito forte assim. Pessoas que se sente excluída.

Ao longo dos últimos anos, o partido União Democrata Cristã defendeu plataformas que atendiam causas ligadas à esquerda. O partido mostrou grande capacidade de adaptação?

Num sistema de coalizasão como o da alemã existe uma tendência de adaptação. Nos últimos 4 anos ela teve uma grande capacidade de adaptação. Movendo-se para a esquerda, a CDU deixou aberto o certo para a direita. A direita conservadora não se

sente representada no partido. Deixou aberto o espaço para o crescimento da direita conservadora. A direita populista como a AFD.

Assim como o tema dos refugiados, da educação e das usinas nucleares, quais serão os temas polêmicos que devem ser enfrentados futuramente?

O que é interessante sobre essa campanha é que a conversa não é sobre as grandes perguntas, superáviti de comércio, população mais velha, estamos falando em ajustes, o que vem pela frente é a necessidade de definir o papel de liderança na Europa, como lidar com o envelhecimento, previdência, como lidar com a Turquia e como lidar com os ataques terroristas dentro do país. Uso das forças armadas dentro do país? É um tema polêmico na Alemanha.

Hoje a Alemanha se tornou uma espécie de porto seguro em um continente ameaçado pelo avanço da extrema direita, xenofobia e radicalismo islâmico?

O próprio sistema é feito para não favorecer o extremismo, temos esse consenso sobre a história do país. Quando um partido chega a 5% ou 8%, enquanto na Bélgica chega a 30%. O tabu é mais forte na Alemanha é mais forte por causa da história. O importante é que o país se torne um porto seguro para as pessoas que precisam de ajuda. Se tornou um lugar para as pessoas que precisam de refugio estão conseguindo. A parte oriental e ocidental tem histórias muito diferentes nos últimos 70 anos. esse potencial de angariar seguidores para o populismo é uma tendência pela cultura política e pela fragilidade econômica. É mais forte no leste o avanço da Alternativa para a Alemanha.

Embora muitos analistas defendam que Merkel se consolidou uma antítese às políticas de extrema direita, o partido Alternativa para a Alemanha não pode ser menosprezado. Qual a sua força como oposição?

Quando se faz uma grande coalizão se tem uma oposição menos forte, mas não se consegue resolver as pautas pela necessidade de meio termo e uma posição menos forte, a Alternativa nenhum partido vai aceitar fazer coalizão com ela, ela vai ser a voz de quem não faz parte desse consenso entre os partidos. Se voltamos a origem do sistema político CDU, SPD, FPD. Os liberais desde 1949 não entraram no parlamento, os partidos precisam de 5% de votação para entrar no parlamente, os liberais tem probabilidade de voltar, todos tem chances de compor o parlamento e todos para compor a coalizão.

Como o senhor avalia as políticas de Merkel para minimizar a corrupção? Como será a coligação entre os partidos políticos nos próximos anos do governo, caso Merkel vença a disputa?

Coalizão de Jamaica, todos os partidos ganham uma cor simbólica nas mídias, cores da bandeira, as cores da bandeira da Jamaica, CDU, os liberais e os verdes. Antes da Merkel só tinham coalizões da CDU com os liderais. O SPD tinha 80% da população votando em um dos dois grandes partidos. Agora é de 65%. Opção da grande coalização CDU e SPD. É interessante ter um governo que cuide dos interesses de toda a população. A coalizão Jamaica faria merkel abrandar mais ainda o programa.

Quais motivos explicam o crescimento dos partidos de extrema direita no País?

A CDU teve que abrir mão de certas posições tradicionalmente defendidas pela direita. Crescente parcela da população que não se sente representada pelos partidos tradicionais e uma parte que enxerga os imigrantes como uma ameaça.

Uma pesquisa mostrou que apenas 15% dos eleitores na Alemanha têm menos de 18 anos. Qual o impacto disso para as eleições?

A própria população e o eleitorado está ficando mais velho e coloca em pauta alguns assuntos. O debate da aposentadoria, crescimento da pobreza no setor de pessoas mais velhas, que não era uma característica do país. Pessoas idosas que estão em situação de pobreza, esse eleitorado possui uma tendência de votar para a direita e centro e um posicionamento menos aberto para a imigração. Os jovens estão mais ligados a temas como educação, tecnologia e sustentabilidade. Mas os grande partidos tem organizações juvenis muito fortes. Esse componente é muito presente no debate interno no partido, a educação é um debate dos estados. A capacidade de competitividade é sempre debatida. Ainda há uma série de consensos muito fortes. Os assuntos mais fundamentais não são os mais debatidos.

Os partidos políticos alemães estão preocupados em atender as demandas do eleitorado jovem? Quais são as principais?

Programas de captação para novos eleitores, mas as grandes certezas da política não são muito debatidas, fora a questão dos refugiados. Movimentos juvenis dentro dos partidos, candidatos mais jovens mais na parte da esquerda. Tem outras formas de melhorar o sistema político alemão do que voltar na extrema direita, o próprio surgimento desse partido é um problema, é uma das eleições mais importantes desde o pós guerra, mas como lidar com um partido que se coloca fora do consenso estabelecido pela segunda guerra é muito perigoso. O meu medo é que esse fator seja mais forte do que as sondagens conseguem captar a força do Alternativa para a Alemanha, que os partidos estabelecidos não consigam resgatar esse setor do eleitorado alienado. Caminho? É o grande desafio, ocupar o centro com estabilidade.