Menção a Michel Temer é destaque nos Trending Topics mundiais do Twitter

O nome do presidente Michel Temer é um dos assuntos mais comentados no Twitter mundial na tarde desta quinta-feira, 18, com 176 mil menções de internautas.

Com isso, a menção ao presidente da República estava em quarto lugar entre os assuntos mais comentados na rede social na tarde desta quinta, junto com a hashtag “BrasiliaofCards”, um trocadilho com a série “House of Cards”, focada no universo político americano.

Dentro dos assuntos mais comentados pelos internautas no Brasil, a frase “Temer vai renunciar” ainda ganha destaque, em parte vinda de mensagens escritas antes do pronunciamento do presidente no Palácio do Planalto.