Meirelles: projeto sobre recuperação judicial de empresas está em fase final

O projeto que acelera a recuperação judicial de empresas com dificuldades financeiras está chegando à fase final, disse hoje (9) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele apresentou ao presidente Michel Temer e aos ministros da área política o esboço do projeto de lei após um almoço no Palácio do Jaburu.

Segundo o ministro, o projeto traz avanços em relação à lei atual de falências no Brasil e terá o texto divulgado em breve com detalhes. “É uma mudança importante, porque vai dar celeridade e permitir que um grande número de empresas que hoje estão em dificuldades possam sair do processo de recuperação judicial, tomar crédito e voltar a crescer”, declarou Meirelles. Ele, no entanto, não adiantou nenhuma medida.

Meirelles informou que já faz algum tempo que a equipe da Fazenda vem discutindo o projeto. Os debates, disse, reuniu mais de 40 pessoas, entre técnicos do governo, professores e representantes de escritórios de advocacia.