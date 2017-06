Meirelles diz que comunicado do BC sobre taxa Selic foi correto

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou como “correto” o comunicado divulgado na quarta-feira, 31, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) que indica a perspectiva de redução do ritmo de corte da taxa Selic a partir da próxima decisão. “O comunicado é correto no sentido de que é preciso aprovar as reformas sim”, disse Meirelles ao chegar em almoço organizado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ).

“(O comunicado) é correto no sentido de que é preciso aprovar as reformas. É muito importante que o País continue a trabalhar, continue a produzir e que as reformas sejam aprovadas. Quero dizer, é um recado correto”, disse.

O ministro notou que há razões para que o corte do juro seja menos intenso. “É normal que, depois de os juros estarem acima de 14% e já estarem se aproximando de 10%, o BC sinalize que vai continuar cortando, mas que pode ser num ritmo menor ou não”, disse o ministro ao chegar ao encontro. Meirelles, que já presidiu o BC, ressalta que o Copom não sinalizou que vai interromper o corte do juro ou subir a taxa. “O que seria muito ruim e não é o caso. Não é nada disso”, completou.