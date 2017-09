Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1969 da Mega-Sena sorteado hoje (19), em São Paulo (SP).

As dezenas sorteadas foram: 08-20-30-32-48-59.

Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (21), é de R$ 30 milhões.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), do dia do concurso, nas mais de 13 mil casas lotéricas do país