Medidas governamentais melhora cenário econômico, diz Secovi

A sequência de medidas anunciadas pelo governo na busca de estimular a economia são positivas para melhorar o cenário macroeconômico e o humor das pessoas, na avaliação do presidente do Secovi-SP, Flavio Amary.

Ao comentar as ações divulgadas nesta quinta-feira, 22, como a liberação do saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a redução dos juros do cartão e a proposta de modernização da legislação trabalhista, o dirigente salientou que de forma isolada as medidas geram pouco impacto, mas no conjunto colaboram para a mudança do ambiente. Amary defendeu que outras ações similares devem continuar sendo anunciadas de maneira a reforçar o movimento. “Não pode parar nos anúncios desta semana”, disse.

O presidente do Secovi minimizou o potencial impacto negativo para o setor imobiliário da liberação dos saques de recursos do FGTS em contas inativas e preferiu destacar o impulso global para a economia.

“Temos de ter uma visão mais abrangente. Em um primeiro momento, esta medida pode ser encarada como negativa para a indústria imobiliária, mas deve trazer, dentro do conjunto de medidas, melhora para a economia em geral”, disse. Amary salientou, porém, que a liberação desses recursos não deve alterar o orçamento plurianual do FGTS, que já definiu a destinação de recursos até 2020. “É importante que não traga mudanças no orçamento para o fundo de garantia, mas é uma medida positiva para a sociedade e para o País”, disse.

O dirigente também preferiu comentar de forma global as prometidas mudanças das leis trabalhistas. “Independentemente do impacto para o setor imobiliário, se flexibiliza para o comércio e a indústria será positivo para a geração de emprego no Brasil”, disse. “Precisamos parar com a ideia de resolver um setor, porque se a economia como um todo vai bem, todos vão bem”, disse.