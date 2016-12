Medida sobre rotativo contribuem para reduzir inadimplência no cartão, diz Abecs

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) avalia que a limitação do prazo de permanência do cliente no crédito rotativo para o máximo de 30 dias, aliada à disponibilização automática de alternativas de financiamento por meio do cartão, como o parcelamento da fatura, contribuirá para potencial redução da inadimplência e dos juros no cartão de crédito.

“A medida permitirá maior controle do consumidor e menor comprometimento da sua renda mensal, proporcionando, assim, uma potencial redução da inadimplência e estimulará condições de mercado mais propícias para convergência da taxa de juros para patamares compatíveis com aqueles praticados no parcelamento da fatura”, destaca a entidade em nota.

A mudança no rotativo foi antecipada pela Coluna do Broad. O presidente da Abecs, Marcelo Noronha, destaca que o setor vem colaborando com o Banco Central na criação de um modelo que ofereça melhores condições de prazos e taxas no cartão de crédito e que reduzam o comprometimento de renda dos consumidores que usam a linha do crédito rotativo. “Isso seguramente ajudará a incentivar o consumo consciente no Brasil e o próprio processo de educação financeira”, acrescenta ele.

Noronha reforça ainda que a Associação já vinha estudando e promovendo discussões sobre a criação de mecanismos de aprimoramento nas formas de uso do crédito rotativo desde março último no intuito de incentivar opções de crédito menos onerosas aos clientes. A Abecs reitera, em nota, o compromisso de colaboração do setor de cartões, que, junto com as autoridades regulatórias, continuará acompanhando de perto as demandas da sociedade brasileira para, assim, buscar aprimorar o mercado de meios de pagamento.