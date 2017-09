Maycon lamenta desatenção e Jô minimiza empate do Corinthians contra o Racing

Os jogadores do Corinthians tiveram opiniões distintas em relação ao empate por 1 a 1 com o Racing, nesta quarta-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O atacante Jô disse que o resultado não chega a ser algo ruim, mas Maycon acredita que a equipe deveria ter tido maior concentração para conseguir sair com a vitória.

“Segundo tempo a gente deixou de jogar e faltou um pouco de atenção na hora de propor o jogo. Mas é uma competição de dois jogos. Acabou que o 1 a 1 não é um resultado ruim, pois uma vitória simples nos classifica. Agora é ter tranquilidade, trocar a chavinha e pensar no Brasileiro”, disse o atacante.

Para Maycon, o time precisa voltar a ter atenção e tentar repetir a boa atuação do primeiro tempo. “Não é o resultado que queríamos. O ideal seria vencer e sem levar gols em casa, pois agora teremos que buscar a classificação fora. Tivemos um pouco de desatenção e erramos muitos passes, que não estamos acostumados. Precisamos de mais concentração”, comentou o volante.

Com o resultado, o Corinthians precisará vencer na Argentina, na quarta-feira que vem, para se classificar ou empatar por mais de dois gols. Caso mais uma vez o placar seja de 1 a 1, a decisão vai para os pênaltis e 0 a 0, quem avança são os argentinos.

O Corinthians somou três jogos consecutivos sem vencer. “A vitória vai voltar a acontecer. Estamos trabalhando forte e o grupo vai sair dessa”, prometeu o volante Gabriel.