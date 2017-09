May mantém alerta terrorista em nível “grave” após atentado em Londres

A primeira-ministra britânica, Theresa May, informou nesta sexta-feira (15) que o Reino Unido mantém o alerta terrorista no nível “grave”, o quarto em uma escala de cinco, após o atentado que deixou 22 feridos no metrô de Londres. A informação é da Agência EFE.

Após conduzir uma reunião do comitê de emergência Cobra, a chefe de governo apontou que o nível de ameaça atual significa que um novo ataque terrorista é “altamente provável”, mas não elevou o alerta ao último degrau, que prevê novos atentados de forma “iminente”.

May indicou que o artefato caseiro que provocou uma explosão em um vagão de metro na estação de Parsons Green na primeira hora da manhã “tinha como objetivo causar um grande dano”, e pediu aos cidadãos que se mantenham “alertas” no transporte público da capital britânica.