SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, divulgou um comunicado lamentando o suposto atentado na Manchester Arena, que deixou pelo menos 19 mortos.

“Estamos trabalhando para descobrir todos os detalhes daquilo que está sendo tratado pela Polícia com um terrível ataque terrorista. Todos os nossos pensamentos estão com as vítimas e as famílias daqueles que foram afetados”, diz a nota. (ANSA)