Massa lamenta corrida decepcionante em Cingapura: ‘Foi um desastre para mim’

Felipe Massa admitiu que não fez uma boa prova no GP de Cingapura de Fórmula 1, disputado neste domingo no circuito de Marina Bay. O brasileiro terminou apenas em 11º, enquanto seu parceiro canadense Lance Stroll foi o oitavo.

Para o piloto da Williams, o desempenho ruim ocorreu tanto por seus erros, especialmente ao escolher os pneus errados na largada, quando chovia, quanto pelos da equipe – ele demorou para ser chamado ao boxe para trocar os pneus.

“Estou desapontado com a minha corrida. Primeiro, comecei com os pneus errados, o que foi minha decisão, mas acho que naquele momento você nunca sabe o que vai acontecer. Muitos carros decidiram o mesmo, mas foi o meu erro”, avaliou o brasileiro, antes de apontar alguns equívocos da equipe.

“Quando o safety car entrou, eu pedi para ir ao box, mas a equipe decidiu me manter. Eles diziam que talvez a pista fosse secar. Eu estava na parte de trás, então era minha única chance. No fim, permaneci. Eu estava lento e minha corrida terminou”, disse.

Apesar de frustrado com o desempenho, Massa enalteceu o bom resultado de Stroll. “Estou decepcionado com minha corrida, mas não pelo time, porque Lance conseguiu pontos importantes. No fim, poderia ser pior”, ponderou. “Então não foi tão ruim para o time, mas foi um desastre para mim.”