Marta e Haddad são questionados por casos de corrupção envolvendo PMDB e PT

A candidata a prefeita de São Paulo pelo PMDB e ex-ministra petista, Marta Suplicy, disse, durante o primeiro bloco do debate promovido pelo Estado, Gazeta e Twitter, que deixou o PT por uma série de circunstâncias, citando o escândalo que ficou conhecido como Petrolão. “Eu não tinha nada a ver com aquilo”, disse a candidata do PMDB.

Sobre sua ida para o PMDB, ela expôs seus motivos. “Eu tinha que escolher um partido forte, grande, e eu olhei, pensei e vi que não tinha um partido grande, estruturado, que me desse a possibilidade de estar ali sem ter gente investigada”, disse Marta, fazendo questão de afirmar que apoia a Lava Jato independente de quem a investigação atinja.

O candidato à reeleição, Fernando Haddad (PT), afirmou que está há 30 anos no partido e, dirigindo-se ao Major Olímpio (SD), que faz parte da turma que não “arrega”. Agradeceu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, denunciado pelo Ministério Público na Operação Lava Jato, pela oportunidade de revolucionar a educação do País à frente do ministério.

O candidato do PRB, Celso Russomanno, disse ser contra a retirada de direitos trabalhistas. Afirmou também ser contra o aumento da jornada de trabalho e que sempre se manifestou favorável à jornada de 40 horas de trabalho.

Ainda no primeiro bloco do debate, Major Olímpio declarou seu apoio ao projeto da “Escola Sem Partido”, o tucano João Doria (PSDB) garantiu que não reduzirá os subsídios das tarifas de transporte público municipal e Luiza Erundina (PSOL) lembrou que quando foi prefeita de São Paulo governo com minoria na Câmara porque não se dispôs a fazer concessões éticas. Se for eleita em outubro, afirmou que vai “mobilizar o apoio popular” para viabilizar sua administração.