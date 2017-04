Marine Le Pen e o momento histórico da extrema-direita

PARIS, 23 ABR (ANSA) – Inspirada pela influência do ultranacionalista Jean-Marie Le Pen, de 88 anos, Marine Le Pen seguiu o caminho do pai e conseguiu conquistar um marco histórico para a sua carreira e para o seu partido (Frente Nacional, FN): o de ir para o segundo turno das eleições Presidenciais francesas. Em 2012, a candidata de extrema-direita já havia tentado a façanha, mas acabou ficando em terceiro lugar no primeiro turno, atrás de François Hollande e Nicolas Sarkozy, com apenas 17,9% dos votos. A saída da União Europeia é uma de suas promessas de campanha junto ao fechamento das fronteiras francesas para combater a imigração ilegal e, segundo ela, o terrorismo. Admiradora do presidente russo, Vladimir Putin, Le Pen ficou conhecida por muitos como a “Donald Trump francesa”, mesmo que a sua amizade com o mandatário norte-americano tenha sido enfraquecida pela decisão da Casa Branca de bombardear uma base militar síria, criticada pela política ultranacionalista. Eurodeputada desde 2004, a candidata enfrenta processos na Justiça por supostamente ter dado cargos fictícios a dois de seus funcionários, que deveriam trabalhar apenas para ela em Bruxelas, sede da União Europeia, e não na França. No entanto, devido a sua imunidade parlamentar, a política disse que só responderá às acusações quando as eleições tiverem terminado.

Além disso, Le Pen é presidente do FN desde 2011 e, desde então, tenta fazer com que a imagem da sua sigla se torne menos “diabólica” para os eleitores e sem mais os rastros de seu pai, do qual se distanciou após Jean-Marie ter feito declarações polêmicas sobre as câmaras de gás, chamando-as de “um detalhe” na história. Advogada, a candidata de 48 anos tem três filhos de dois casamentos e atualmente está casada com Luis Aliot, o vice-presidente da Frente Nacional. Sua família sempre esteve em grande parte ligada ao partido e à política. Um dos parentes mais bem-sucedidos foi a sobrinha de Le Pen, Marion, que foi a deputada mais jovem da história da França, tendo conquistado o cargo com apenas 22 anos. (ANSA)