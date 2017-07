Mariana Ferrão relata experiência dos filhos após receberem boneca de presente

Na noite da última quinta-feira, 6, Mariana Ferrão compartilhou um texto contando que deu a primeira boneca de presente para seus filhos, Miguel, de três anos, e João, de apenas um.

“Chegamos em casa com a boneca e um joguinho de panelas. Primeiro, abri o jogo de panelas e comecei a fingir que estava fazendo comida. João pegou a colher, colocou na boca e fez: ‘Huuum’. Miguel seguiu brincando. Quando desembrulhei a boneca, disse ao João que ela estava com fome. ‘De verdade, mamãe?’, Miguel perguntou do outro lado da sala, ainda ressabiado. Prontamente respondendo à minha provocação, João colocou o garfo no olho da boneca – errando claramente a pontaria. ‘A boneca vai comer pelo olho, João?’. Miguel sorriu e se aproximou: ‘João, não é no olho que coloca a comida'”, escreveu a apresentadora do programa Bem Estar, da TV Globo.

Depois, a apresentadora conta que a boneca ainda ajudou João, que tem medo de chuveiro, a se distrair no banho. O texto termina com Mariana relatando o aprendizado de Miguel, filho mais velho, após brincar com a boneca. “Quando a noite chegou, Miguel quis dar mamadeira para o bebê de verdade. Sentou na cadeira de amamentação, pôs o João no colo e se deliciou ao saber que, além de ser cuidado, também é capaz de cuidar. Não estranhem se nos próximos aniversários eu distribuir bonecas para os meninos!”, finalizou.

Nos comentários, muitas mães elogiaram a atitude da apresentadora e disseram que vão adotar a mesma iniciativa. “Parabéns, mamãe linda e que pode influenciar outras pessoas, para a mesma atitude. Também faço o mesmo!”, comentou uma seguidora. “Que belo exemplo! Tenho uma boneca de infância, vou dar para o meu filho”, escreveu outra.