Maria se torna furacão e se dirige ao Caribe (NHC)

Maria se tornou um furacão neste domingo enquanto se dirigia para o leste do Caribe, com ventos de 120 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Às 21H00 GMT (18h00 de Brasília), Maria passou para a categoria 1 (em uma escala de 5) e se localizava a 225 km de Barbados, indicou o NHC.

“De acordo com a previsão de sua trajetória, o olho do furacão Maria deve passar acima das Ilhas de Sotavento na segunda-feira à noite e terça-feira na extremidade nordeste do Mar do Caribe”, afirmou o NHC.

Alertas de furacão foram acionados em Saint Kitts e Nevis, bem como em Montserrat (Reino Unido).

Também entraram em estado de alerta as Ilhas Virgens britânicas e americanas, as ilhas francesas de Guadalupe e Martinica, Antígua e Barbuda, Santa Lúcia, assim como Saint-Eustache e Saba nas Antilhas holandesas.

França, Grã-Bretanha e Holanda foram severamente criticadas após a passagem do furacão Irma que devastou seus territórios há dez dias.

Os governos desses países são acusados de demorar para enviar ajuda e reforços policiais para as ilhas, mergulhadas no caos e, por vezes, entregues a saques após o furacão, que deixou quarenta mortos no Caribe.