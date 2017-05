Marcinho vibra com titularidade no São Paulo e vê disputa sadia

O atacante Marcinho se tornou titular do São Paulo na primeira chance que teve. Ele foi escalado contra o Cruzeiro, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, foi bem, e ganhou nova oportunidade diante do Avaí, pela segunda rodada da competição. Com uma bela assistência para o gol de Lucas Pratto, ganhou mais moral e pode ser titular no clássico de sábado com o Palmeiras.

“Não esperava que tudo fosse tão rápido. Foi algo que aconteceu, uma surpresa, estava trabalhando e as oportunidades, quando aparecem, você precisa aproveitar. Fiz dois bons jogos, mas tenho de continuar trabalhando. Não sei quem vai jogar no fim de semana, estou tranquilo e o Rogério quem vai decidir”, comentou o jogador.

Ele sabe que disputa a posição com Luiz Araújo, que entrou no final da partida contra o Avaí e fez um gol. Mas o técnico Rogério Ceni já avisou que não pretende escalar a dupla junta como titular porque, por Wellington Nem estar lesionado, não quer ficar sem contar com um atacante de velocidade no banco de reservas. Para Marcinho, é uma briga sadia.

“O Araújo é um jogador muito bom e inteligente, a gente é amigo fora de campo. Vejo uma disputa saudável, nós somos os dois jogadores que atuam pelos lados e o Rogério está optando por não usar os dois juntos”, explicou Marcinho, que não se incomoda com a chegada de reforços. “É necessário. O Campeonato Brasileiro é longo, quanto mais jogadores vierem, mais nos ajudará. Temos de estar fechados e unidos para brigar lá em cima”, concluiu.