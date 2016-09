Famosos se comovem com o desaparecimento de Domingos Montagner

A confirmação do desaparecimento do ator global Domingos Montagner gerou comoção geral na internet entre fãs e famosos nesta quinta-feira (15). O ator, que interpreta Santo na novela “Velho Chico”, mergulhou no rio São Francisco após gravar cenas da trama e não retornou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava com Domingos no momento do mergulho, foi quem avisou sobre o desaparecimento, que foi confirmado pela TV Globo e também pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe.

O assunto é um dos mais comentados nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, muito lamentado por fãs e famosos, como Xuxa, Marcelo Adnet, Tatá Werneck, Gaby Amarantos, entre outros. O tema entrou nos Trending Topics do Twitter e também ganhou a hashtag #PrecePorDomingos.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro de Domingos.

Torcendo muito, demais pelo querido e amado Domingos Montagner. Corrente de positividade pra esse grande artista e excelente pessoa🙏🏼🍀❤️ — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) 15 de setembro de 2016

Não preciso ser fã do Domingos Montagner pra me sensibilizar com essa situação. Preciso apenas ter um coração e me preocupar com o próximo. — Luana Piovani (@EuLuaPiovani) 15 de setembro de 2016