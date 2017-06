Maradona receberá cidadania honorária de Nápoles

NÁPOLES, 27 JUN (ANSA) – O ex-craque argentino Diego Armando Maradona receberá no próximo dia 5 de julho a cidadania honorária do município de Nápoles, no sul da Itália, onde é ídolo por causa de sua vitoriosa passagem pelo Napoli.

Segundo o secretário de Esportes da cidade, Ciro Borriello, a cerimônia será às 21h30 (horário local), na praça do Plebiscito, lugar que costuma abrigar manifestações populares na capital da Campânia. A homenagem será precedida por um espetáculo musical.

“Os próximos dias servirão para detalhar o plano de segurança”, declarou Borriello. Maradona receberá a cidadania honorária das mãos do prefeito Luigi de Magistris. O argentino é o maior ídolo da história do Napoli, tendo liderado o time nas campanhas de seus dois únicos títulos no Campeonato Italiano, em 1986/87 e 1989/90. (ANSA)