Mano poupa trio e evita antecipar time misto do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes poupou o meia Arrascaeta no treino desta quinta-feira e evitou antecipar a escalação da equipe mista do Cruzeiro que enfrentará o Atlético-GO, domingo, em Goiânia. Além de Arrascaeta, foram preservados o lateral-direito Ezequiel e o meia Robinho.

Sem o trio, o treinador contou com Messidoro para cuidar da armação do time misto que ele vai mandar a campo no fim de semana. Mano já confirmou que poupará titulares por causa da proximidade do jogo contra o Flamengo, na quarta-feira seguinte, na partida da volta da final da Copa do Brasil, no Mineirão.

Além do trio, o atacante Sassá e o meia Careca ficaram de fora da atividade desta quinta por motivos físicos. O primeiro faz tratamento para se recuperar de dores no joelho direito. Careca tem uma entorse no tornozelo esquerdo. O segundo tem mais chances de jogar no domingo.

Também em processo de recuperação, Alisson fez trabalho de fisioterapia no gramado, dando mais um passo em seu retorno ao time. Mano Menezes já disse contar com o meia-atacante para a segunda partida da decisão da Copa do Brasil. Já o meia Elber foi liberado para retomar a preparação física, mas não tem prazo certo para voltar ao time.

No coletivo desta quinta, Mano deu pouco atenção ao posicionamento dos jogadores. Ele preferiu valorizar o trabalho de posse de bola e troca de passes. Assim, ele formou duas equipes sem goleiro. Naquela que deve ser a titular no domingo, o treinador escalou Lennon, Arthur, Digão e Bryan; Nonoca e Lucas Romero; Rafinha, Messidoro e Rafael Marques; Rafael Sobis.