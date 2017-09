Mano minimiza lesão e garante reforço de Alisson no Cruzeiro para a final

O Cruzeiro volta a campo neste domingo para encarar o Atlético-GO em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro, mas no clube a cabeça já está na decisão da Copa do Brasil. A principal preocupação para o segundo jogo diante do Flamengo, quarta que vem, no Mineirão, era Alisson, mas o técnico Mano Menezes tranquilizou a torcida e garantiu a presença do meia na partida.

“Ele (Alisson) vai jogar, podem colocar na escalação. Se eu falei, está falado. Foi uma entrada forte, vocês viram. A lesão felizmente foi leve, para a gravidade do lance. Por isso que temos confiança absoluta de que ele estará. Começa a fazer trabalho de campo com mais intensidade para ganhar recondicionamento dos dias que ficaram para trás. Não tem dor. Pode cravar aí, ele estará lá”, declarou nesta sexta-feira.

Alisson sofreu um entorse no ligamento colateral medial do joelho direito na vitória sobre a Chapecoense no último dia 10. De lá para cá, o meia vem fazendo tratamento e está sendo preservado para a decisão diante do Flamengo.

Se garantiu a presença de Alisson, Mano foi menos assertivo ao tratar de Lucas Romero. O volante, que tem atuado mais como lateral-direito, não atua desde a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, quando torceu o tornozelo direito. Do dia 16 de agosto para cá, voltou a trabalhar com bola, mas até pelo longo período afastado, tem presença incerta na decisão.

“O Romero não joga há bastante tempo, e isso será levado em conta. Vai poder estar à disposição para domingo e vai nos mostrar essa possibilidade, se ele vai estar entre as alternativas para eu escolher na quarta-feira”, declarou o treinador, indicando que vai aproveitar o argentino diante do Atlético-GO.

O Cruzeiro deve levar a campo um time alternativo em Goiânia, mas nesta sexta foram os titulares que disputaram um jogo-treino com o time sub-17 celeste. Sem maiores dificuldades, a equipe profissional goleou por 6 a 0, com gols de Arrascaeta e Robinho, duas vezes cada, Raniel e Rafinha.

Apesar do gol marcado, a tendência é que Rafinha deixe o time para a entrada de Alisson na quarta que vem. Nesta sexta, Mano armou o Cruzeiro com: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Raniel.