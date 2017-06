Mano Menezes pede Cruzeiro focado em assumir a liderança do Brasileirão

Depois de se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil, após o empate com a Chapecoense na quinta-feira, o Cruzeiro volta a encarar o time catarinense neste domingo, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. E, segundo garantiu o técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o time precisa estar focado em assumir a liderança da competição.

O Cruzeiro está atualmente em terceiro com sete pontos, os mesmos da líder Chapecoense e do vice-líder Corinthians, que recebe o Santos neste sábado. “Claro que é bom ganhar e estar na liderança já na quarta rodada e que o torcedor queira fazer parte disso. E o time tem de se preocupar em fazer um bom jogo, dar o retorno a quem vai lá nos apoiar”, destacou o treinador, que espera o apoio maciço do torcedor.

“O fato de termos iniciado bem o campeonato é uma grande motivação. Mas, ainda, é o começo, e não vamos supervalorizar”, acrescentou o comandante. “Fizemos sete pontos e agora voltamos para a nossa casa. Esperamos que o público esteja lá para nos apoiar, fazendo o ambiente favorável para somarmos mais três pontos.”

Na avaliação de Mano, o bom momento é ainda mais importante porque o Cruzeiro está atuando com alguns desfalques neste início de campeonato. “É importante iniciar bem o Brasileiro. A gente sabe como isso reflete depois”, destacou o técnico. “É bom que o torcedor veja que é diferente. E estamos sem jogadores importantes, o que só aumenta a importância. O grupo deu uma resposta boa e isso nos dá confiança.”