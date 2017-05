Mano Menezes avisa que Dedé e Alisson devem ganhar vaga de titular no Cruzeiro

Recuperado de uma grave contusão que o afastou por um longo período dos gramados, o zagueiro Dedé deve ganhar a vaga de titular no Cruzeiro para o jogo deste domingo contra o São Paulo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Dedé treinou entre os titulares nesta sexta-feira ao lado de Leo e, segundo Mano Menezes, será o substituto de Caicedo, muito criticado após a eliminação nos pênaltis para o Nacional, do Paraguai, ainda na primeira fase da Copa Sul-Americana.

Embora já tenha atuado como titular após o seu retorno, Dedé normalmente iniciava quando Mano Menezes optava por um time misto. “Amanhã (sábado) temos mais um treino e depois do treino vamos decidir a formação que vai enfrentar o São Paulo. Treinei com o Dedé, pois tínhamos decidido algumas prioridades dentro do início do Brasileiro, era hora de fazer alguns retornos”, contou o técnico nesta sexta-feira.

Outra possível mudança deve ser a entrada de Alisson no lugar de Thiago Neves, poupado do treino desta sexta-feira. A alteração, porém, atende a critérios táticos. “Minha preferência é por um jogador com característica de meia na extremidade e outro de mais velocidade na outra ponta. O time precisa desta válvula de escape. É bem provável que o Alisson seja o escolhido para ser titular nos próximos jogos para fazer esta função”, antecipou o treinador.

Mano Menezes comentou ainda que, depois da eliminação para o Nacional-PAR e da derrota para o Atlético Mineiro, na final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem a obrigação de conquistar um bom resultado neste domingo, diante de sua torcida.

“Precisamos fazer um bom início de Campeonato Brasileiro, pois os dois jogos anteriores foram ruins e sabemos como terminaram”, lembrou o técnico. “A gente sabe como é importante iniciar bem as primeiras rodadas e temos um longo jogo contra o São Paulo. Nosso objetivo é este, desde a primeira rodada até a última ser diferente do que fizemos nos dois últimos anos”.