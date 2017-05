Manhã com garoa e nevoeiro tem série de acidentes e congestionamentos em SP

Ao menos dez acidentes com bloqueios de trânsito e vítimas foram registrados desde o início desta terça-feira, 30, em São Paulo e nas rodovias da região metropolitana. A garoa e o nevoeiro, que tem encoberto São Paulo e o Rio de Janeiro durante as manhãs dos últimos dias, colaboraram para a maioria das ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e pelas polícias rodoviárias.

No caso mais grave, um motociclista morreu após colidir com um caminhão na Avenida Afonso D’Escragnolle Taunay, mais conhecida como a continuação da Avenida dos Bandeirantes, no bairro da Saúde, zona sul, por volta das 7h. Como reflexo da acidente, filas de trânsito lento se formaram em avenidas da região e em alguns acessos das Rodovias dos Imigrantes e Anchieta.

Na região da Marginal do Tietê, ao menos três acidentes carregaram ainda mais o trânsito no início do dia. O que mais afetou a circulação foi o capotamento de um carro que aconteceu por volta das 6h, próximo à Ponte do Tatuapé (zona leste), no sentido Castelo Branco. Houve bloqueio e congestionamento durante cerca de duas horas, desde a altura de Guarulhos pela Rodovia Ayrton Senna.

Por volta das 9h, uma pessoa foi atropelada por um ônibus na Avenida Ordem e Progresso, no bairro do Limão, na zona norte. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Também nas proximidades da Marginal do Tietê, outro atropelamento por ônibus foi registrado na Avenida Celso Garcia, próximo à Ponte do Tatuapé, no mesmo horário.

Na Avenida Pacaembu, na zona oeste, um motociclista foi atendido por volta das 9h30 após se ferir em colisão com um carro. Até às 10h, o acidente ainda bloqueava parcialmente a via e provocava filas.

Na Marginal do Pinheiros, um grande congestionamento no sentido sul foi provocado por reflexos de acidentes leves na Marginal e vias próximas. Às 10h, o trânsito ainda era lento até o Morumbi (zona sul).

Rodovias

O acidente mais grave em estradas da região metropolitana de São Paulo deixou o motorista de uma carreta ferido em uma via paralela à Rodovia Castelo Branco, próximo ao Rodoanel, em torno das 8h. O trânsito só voltou a fluir em direção à capital depois das 9h30, mas os motoristas ainda encontravam filas ao chegar a São Paulo pelas Marginais.

Ainda, entre as 9h e às 10 horas, houve dois engavetamentos em rodovias: um no Rodoanel, próximo à Raposo Tavares (zona oeste), e outro na Fernão Dias, próximo à Presidente Dutra (zona Norte). Não houve registro de vítimas em estado grave em nenhum dos dois casos.