Manchester United experimental é derrotado pelo Feyenoord na Liga Europa

O Manchester United, depois de ser derrotado pelo arquirrival City no último fim de semana, perdeu nesta quinta-feira fora de casa para o Feyenoord por 1 a 0, na estreia na fase de grupos da Liga Europa.

Após uma primeira derrota no Campeonato Inglês diante do City (2-1), os comandados do técnico José Mourinho perderam na Holanda devido ao gol de Tonny Trindade, aos 34 minutos do segundo tempo.

Nada que ALEe muita preocupação no gigante clube inglês, que integra um grupo A formado também pelo Fenerbahçe turco e pelo Zorya, da Ucrânia. Mesmo assim, a segunda derrota em quatro dias é decepcionante, apesar do United ter entrado em campo com um time praticamente reserva.

Mourinho optou por dar ritmo de jogos a jogadores pouco aproveitados neste início de temporada, como Marcos Rojos, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin, Juan Mata e Anthony Martial.

Com isso, somente o goleiro David De Gea, o zagueiro Eric Bailly e o meia Paul Pogba, habituais titulares, iniciaram em campo o jogo. O atacante Zlatan Ibrahimovic, assim como o meia Wayne Rooney, ficaram no banco.

A mexida equipe do United raramente ameaçou o Feyenoord, mas perdeu enorme chance de abrir o placar quando Martial apareceu cara a cara com o goleiro holandês, mas chutou para fora, aos 30 minutos.

O Feyenoord aproveitou a passividade do adversário para atacar e encontrou seu gol a 10 minutos do apito final. No lance, Tonny Trindade apareceu na marca do pênalti para finalizar de primeira um cruzamento rasteiro da direita.

Na outra partida do grupo A, o Zorya ucraniano venceu em casa o Fenerbahçe por 1 a 1, com o time turco empatando a partida aos 6 minutos do tempo adicional.

Com este resultados, o Feyenoord assumiu a liderança da chave com três pontos, enquanto, Zorya e Fenerbahçe somam um ponto e o United não pontuou.

Entre os clubes espanhóis o Villarreal foi o único que ganhou, superando de virada por 2 a 1 o Zurique, graças aos gols do atacante brasileiro Alexandre Pato e do mexicano Jonathan Dos Santos.

O Athletic Bilbao não teve a mesma sorte e foi completamente dominado pelo modesto Sassuolo na Itália, sendo derrotado por 3 a 0.

Finalmente o Celta de Vigo, lanterninha do Campeonato Espanhol com três derrotas em três jogos, arrancou um empate fora de casa com o Standard Liège (1-1).

Entre os grandes clubes europeus que participam da Liga Europa, a Inter de Milão, com dificuldades na Serie A, foi derrotada por 2 a 0 em casa pelo clube israelense Hapoel Beer Sheva, enquanto a Fiorentina não foi capaz de sair do empate sem gols com o Paok Salônica.

O outro clube italiano na Liga Europa, a Roma, também empatou (1-1) fora de casa com o Viktoria Pilsen. Finalmente o Nice, com Mario Balotelli outra vez na equipe titular, foi superado pelo Schalke 04 (1-0).

— Resultados e classificação da Liga Europa:

– Grupo A

Zarya Louhansk (UCR) – Fenerbahçe (TUR) 1 – 1

Feyenoord (HOL) – Manchester United (ING) 1 – 0

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Feyenoord 3 1 1 0 0 1 0

2. Fenerbahçe 1 1 0 1 0 1 1

. Zarya Louhansk 1 1 0 1 0 1 1

4. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1

– Grupo B

APOEL Nicósia (CYP) – Astana (CAZ) 2 – 1

Young Boys (SUI) – Olympiakos (GRE) 0 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. APOEL Nicósia 3 1 1 0 0 2 1

2. Olympiakos 3 1 1 0 0 1 0

3. Astana 0 1 0 0 1 1 2

4. Young Boys 0 1 0 0 1 0 1

– Grupo C

Anderlecht (BEL) – Qabala FK (AZE) 3 – 1

Mainz (ALE) – Saint-Etienne (FRA) 1 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Anderlecht 3 1 1 0 0 3 1

2. Saint-Etienne 1 1 0 1 0 1 1

. Mainz 1 1 0 1 0 1 1

4. Qabala FK 0 1 0 0 1 1 3

– Grupo D

Maccabi Tel Aviv (ISR) – São Petersburgo (RUS) 3 – 4

AZ Alkmaar (HOL) – Dundalk (EIR) 1 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. São Petersburgo 3 1 1 0 0 4 3

2. AZ Alkmaar 1 1 0 1 0 1 1

. Dundalk 1 1 0 1 0 1 1

4. Maccabi Tel Aviv 0 1 0 0 1 3 4

– Grupo E

FC Astra (ROM) – Áustria Viena (AUT) 2 – 3

Viktoria Pilsen (RTC) – Roma (ITA) 1 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Áustria Viena 3 1 1 0 0 3 2

2. Roma 1 1 0 1 0 1 1

. Viktoria Pilsen 1 1 0 1 0 1 1

4. FC Astra 0 1 0 0 1 2 3

– Grupo F

Sassuolo (ITA) – Athletic (ESP) 3 – 0

Rapid Viena (AUT) – Genk (BEL) 3 – 2

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Sassuolo 3 1 1 0 0 3 0

2. Rapid Viena 3 1 1 0 0 3 2

3. Genk 0 1 0 0 1 2 3

4. Athletic 0 1 0 0 1 0 3

– Grupo G

Panathinaikos (GRE) – Ajax (HOL) 1 – 2

Standard Liège (BEL) – Celta (ESP) 1 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Ajax 3 1 1 0 0 2 1

2. Standard Liège 1 1 0 1 0 1 1

3. Celta 1 1 0 1 0 1 1

4. Panathinaikos 0 1 0 0 1 1 2

– Grupo H

Konyaspor K (TUR) – Shakhtar Donetsk (UCR) 0 – 1

Sporting de Braga (POR) – Gante (BEL) 1 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Shakhtar Donetsk 3 1 1 0 0 1 0

2. Gante 1 1 0 1 0 1 1

. Sporting de Braga 1 1 0 1 0 1 1

4. Konyaspor K 0 1 0 0 1 0 1

– Grupo I

Nice (FRA) – Schalke 04 (ALE) 0 – 1

Salzburg (AUT) – FK Krasnodar (RUS) 0 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Schalke 04 3 1 1 0 0 1 0

. FK Krasnodar 3 1 1 0 0 1 0

3. Nice 0 1 0 0 1 0 1

. Salzburg 0 1 0 0 1 0 1

– Grupo J

PAOK (GRE) – Fiorentina (ITA) 0 – 0

Garabagh (AZE) – Slovan Liberec (RTC) 2 – 2

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Garabagh 1 1 0 1 0 2 2

. Slovan Liberec 1 1 0 1 0 2 2

3. Fiorentina 1 1 0 1 0 0 0

. PAOK 1 1 0 1 0 0 0

– Grupo K

Inter (ITA) – Hapoel Beer Sheva (ISR) 0 – 2

Southampton (ING) – Sparta Praga (RTC) 3 – 0

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Southampton 3 1 1 0 0 3 0

2. Hapoel Beer Sheva 3 1 1 0 0 2 0

3. Inter 0 1 0 0 1 0 2

4. Sparta Praga 0 1 0 0 1 0 3

– Grupo L

Ankaraspor (TUR) – Steaua Bucareste (ROM) 2 – 0

Villarreal (ESP) – FC Zurique (SUI) 2 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Ankaraspor 3 1 1 0 0 2 0

2. Villarreal 3 1 1 0 0 2 1

3. FC Zurique 0 1 0 0 1 1 2

4. Steaua Bucareste 0 1 0 0 1 0 2

