Manchester United chega a acordo com o Everton para a compra de Lukaku

O Manchester United anunciou neste sábado que está praticamente certo com um grande reforço para a próxima temporada. Trata-se do belga Romelu Lukaku, jovem atacante da seleção belga que foi um dos grandes destaques do Everton nas últimas temporadas. A confirmação da transferência depende agora dos exames médicos.

O jogador de 24 anos, que tem 20 gols pela Bélgica e anotou 25 na última temporada do Campeonato Inglês, deve chegar ao Manchester United pelo valor de 75 milhões de libras (cerca de R$ 317 milhões), segundo especula a mídia local. A cifra o tornaria o segundo jogador mais caro da história do clube, atrás apenas do meio-campista francês Paul Pogba.

“O Manchester United está muito satisfeito em anunciar que chegou a um acordo com o Everton pela transferência de Romelu Lukaku”, confirmou o clube em seu site oficial. “A transferência está sujeita agora a termos médicos e pessoais.”

O novo reforço chega como substituto do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, dispensado pelo clube após sofrer uma grave contusão no joelho, que inclusive pode colocar sua carreira em risco.

Há poucas semanas, o Manchester United já havia confirmado a contratação do zagueiro Victor Lindelof, um dos nomes mais cobiçados desta janela para transferências e que pertencia ao Benfica.