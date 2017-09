Mancha negra de petróleo chega a praias perto de Atenas

ATENAS, 15 SET (ANSA) – A mancha negra causada pelo naufrágio do navio petroleiro Agia Zoni II, perto da ilha de Salamina, na Grécia, está se estendendo para as águas da costa de Atenas, afetando as praias próximas da capital grega.

Por conta da coloração preta da água, as praias estão desertas e as autoridades do país estão tentando lidar com o desastre ecológico, que aconteceu no último domingo (10).

Segundo a guarda costeira da Grécia, 2,5 mil toneladas de petróleo foram despejados no mar, tendo sido retirada apenas uma pequena parte do produto.

O navio Agia Zoni II foi construído em 1971 e tinha 91 metros de comprimento. A embarcação era utilizada para transportar produtos químicos, além de petróleo.(ANSA)