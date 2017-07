Mais de 250 pessoas ficaram feridas em protestos contra G20

BERLIM, 7 JUL (ANSA) – Cerca de 100 manifestantes ficaram feridos nesta sexta-feira (7) em confrontos com a polícia de Hamburgo, na Alemanha, informou o jornal “Spiegel”, citando um dos organizadores dos protestos.

No entanto, de acordo com as autoridades locais, ainda não é possível divulgar uma estimativa total do número de feridos.

Georg Ismail, a fonte citada pela publicação, denunciou “a ação da polícia por ser aterrorizante”. Segundo ele, os direitos democráticos das pessoas que estão protestando são ignorados.

