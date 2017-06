Maior reforço para a temporada, Montillo deixa o Botafogo após nova lesão

Durou pouco mais de seis meses a passagem do meia Montillo pelo Botafogo. Anunciado no fim de dezembro como o maior reforço para 2017, o argentino conviveu com uma série de lesões e em comum acordo com a diretoria, nesta quarta-feira, optou por rescindir o contrato que iria até o próximo mês de dezembro.

A gota d’água para o meia argentino de 33 anos aconteceu na última segunda-feira ao voltar a sentir desconforto na panturrilha aos sete minutos da derrota para o Avaí, por 2 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Com o novo problema, Montillo chegou à sua quinta lesão na temporada.

Contratado junto ao Shandong Luneng, da China, o jogador já havia se mostrado frustrado por não conseguir grande sequência. Ao todo, foram 17 partidas e nenhum gol marcado. Dentro de campo, ele ainda sofreu para se entrosar com Camilo e formar o tão sonhado meio de campo da torcida botafoguense.

Em nota oficial, o Botafogo confirmou a saída e agradeceu Montillo pelo tempo no clube. Nesta quinta-feira, será a vez do argentino realizar um pronunciamento para a imprensa. “O Botafogo de Futebol e Regatas informa que, após reunião realizada nesta quarta-feira, o meia Walter Montillo chegou a um acordo com o Clube e acertou sua saída, de forma amigável. O Botafogo agradece a Montillo por todo o profissionalismo e dedicação durante sua passagem pelo Clube”, disse o clube carioca.