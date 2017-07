Maia afirma que impeachment é fato ‘menor’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira, 30, em evento no Recife, que a análise dos processos de impeachment contra o presidente Michel Temer virou fato “menor”.

“Acho que a questão do impeachment ficou menor em relação ao que aconteceu esta semana. A denúncia do procurador (Rodrigo) Janot certamente é embasada nos mesmos temas e com informações muito mais profundas, porque quem fez a investigação foi a própria PGR (Procuradoria-Geral da República). Acho que a primeira denúncia ou a segunda que tiver tratam a mesma base dos impedimentos, não terá nenhum tipo de perda nessa questão”, afirmou. Na quinta-feira, 29, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou explicações de Maia sobre a não apreciação de 21 pedidos de impeachment contra Temer na Câmara.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.