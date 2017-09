Maggi abre nesta terça-feira, em SP, Semana de Carne Suína

São Paulo, 25 – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participa nesta terça-feira, 26, da abertura da 5ª Semana Nacional da Carne Suína, em São Paulo.

Promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), com o apoio do Ministério da Agricultura e do Sebrae, a Semana Nacional da Carne Suína acontece para incentivar a população brasileira a consumir mais essa proteína animal.

Neste ano, a campanha será promovida em 589 lojas distribuídas em 18 Estados. Conforme nota do ministério, participam da ação as redes Pão de Açúcar, St. Marche, Oba Hortifruti e Comper. O lançamento será realizado no hotel Tivoli Mofarrej, na capital paulista, às 9h.