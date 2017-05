Magazine Luiza confirma que avalia realização de oferta de ações

O Magazine Luiza confirmou que avalia a possibilidade de realização de uma oferta pública de ações, conforme antecipou mais cedo a Coluna do Broadcast. A companhia afirma que ainda não há qualquer definição sobre a realização da operação, nem em relação à estrutura e ao volume.

Segundo informações da Coluna do Broadcast, o valor da oferta pode ser de até R$ 1 bilhão. A operação deverá ser secundária, quando os atuais acionistas vendem uma parte de sua participação na empresa. Não está descartada, no entanto, uma oferta primária, com novos recursos entrando no caixa da companhia.