Mãe e padrasto confessam morte de criança de 9 anos em Goiânia

Horas após denunciar à Policia Civil de Goiás um suposto sequestro do filho, Antônio Jorge Ferreira da Silva, de 9 anos, Jeannie da Silva Oliveira, de 27, e Renato Carvalho Lima, de 20, mãe e padrasto da criança, confessaram tê-lo matado por enforcamento em Goiânia. O corpo foi colocado em uma caixa de papelão e jogado na mata.

“Ela queria que eu desse um jeito, porque estava cansada dele”, disse Lima, durante depoimento ao delegado Valdemir Pereira da Silva, titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Confissão

Os dois foram presos no sábado, 20, quando estavam na delegacia registrando o falso sequestro. Ele disseram que havia uma dívida com traficantes de drogas, falaram em ameaças de morte e depois em sequestro da criança. Como os detalhes não se encaixavam, a polícia insistiu em mais informações, como valores do resgate – que variavam de R$ 800 a R$ 1.500.

Dois delegados revezaram nos depoimentos até que o casal confessou o crime. “Eu matei o Antonio”, afirmou Lima. “Ela disse que não aguentava mais, que estava cansada dele.”

De acordo com a polícia, o casal deve ser processado por infanticídio, falsa comunicação de crime e ocultação de cadáver.