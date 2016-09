Maduro, pressionado por crises, busca alívio na Cúpula dos Não-Alinhados

Pressionado pela crise econômica e política que atinge a Venezuela, o presidente Nicolás Maduro inaugura neste sábado a Cúpula do Movimento de Países Não-Alinhados (NOAL), onde espera ter momentos de alívio em um cenário internacional cada vez mais adverso ao seu governo.

Maduro receberá do presidente iraniano, Hassan Rohani, a presidência por três anos deste bloco que reúne 120 países e que busca se reinventar em um mundo pós-Guerra Fria, em meio da qual nasceu há mais de meio século como alternativa à bipolaridade de Estados Unidos e Rússia.

A XVII Cúpula dos NOAL reunirá durante dois dias em Porlamar, na caribenha Isla Margarita, as delegações de todo o movimento, embora até agora só tenham chegado os presidentes de Irã, Zimbábue, Cuba, Autoridade Palestina, Equador e El Salvador.

Ao classificar a reunião como histórica, Maduro adiantou que aproveitará a ocasião para denunciar as ações de “desestabilização” que atribui à oposição com a cumplicidade de Washington, o que a Venezuela busca que fique registrado no longo documento da Cúpula, de 900 parágrafos, discutido por chanceleres e funcionários de alto escalão nesta semana.

Os líderes opositores, acusados pelo governo de planejar um golpe de Estado, afirmam que Maduro se agarra ao poder com os militares e o controle dos órgãos de justiça e eleitoral, para evitar um referendo revogatório, que é apoiado por oito em cada dez venezuelanos, segundo a empresa privada Datanálisis.

A oposição, que marchou na sexta-feira com panelas exigindo a aceleração da consulta popular, diz que Maduro busca, com a reunião dos NOAL, renovar sua imagem e simular que não está isolado internacionalmente.

– Revés internacional –

O presidente socialista venezuelano enfrenta um grande descontentamento popular devido à altíssima inflação e à escassez de produtos básicos, que provoca longas filas nos supermercados para conseguir alimentos a preços subsidiados.

Além disso, perdeu a influência internacional ostentada por seu mentor, o falecido Hugo Chávez (1999-2003), diante da queda dos preços do petróleo e do retrocesso da esquerda na região.

Integrante da Opep (Organização de Países Exportadores de Petróleo), este país com as maiores reservas petrolíferas do mundo buscará apoio para sua campanha que busca congelar a produção global de petróleo, uma tentativa de estabilizar os preços do produto.

“Estão os países do Golfo Pérsico, está o Irã, está a Venezuela, Equador. Obviamente vamos usar a reunião para seguir construindo um consenso” antes de uma reunião da Opep marcada para o fim de setembro em Argel, declarou o ministro venezuelano do Petróleo, Eulogio del Pino.

Mas no plano político internacional, o governo de Maduro sofreu uma derrota às vésperas da cúpula. Os quatro países fundadores do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) anunciaram que assumirão de forma colegiada a presidência semestral do bloco que correspondia à Venezuela.

Para permanecer no Mercosul, a Venezuela deve cumprir com os objetivos econômicos, comerciais e de direitos humanos, embora o bloco não tenha a “intenção” de expulsá-lo, afirmou na sexta-feira a chanceler argentina, Susana Malcorra.

“É um golpe político muito forte para a Venezuela”, disse à AFP a analista Raquel Gamus, que também considerou que a Cúpula tem “pouco significado”. “Isso não dá ao país nenhum tipo de benefícios, só gastos”, acrescentou.

A Isla Margarita, chamada de “Pérola do Caribe”, sofreu uma forte deterioração pela crise. Mas nos últimos dias, devido à Cúpula, suas ruas foram revitalizadas, não falta água, os hotéis ficaram lotados e as filas nos mercados desapareceram.

Palco de protestos contra o governo recentemente, em Margarita dezenas de pessoas foram detidas há duas semanas, depois que um grupo de moradores protestou contra Maduro com um panelaço durante uma caminhada pelo bairro de Villa Rosa.

Para prevenir distúrbios e garantir a segurança das delegações, 14.000 policiais e militares vigiam nesta semana a ilha, os voos particulares foram proibidos e os aviões comerciais passam por um rígido controle de passageiros.