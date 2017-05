Maduro cria bases para Assembleia Nacional Constituinte

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, estabeleceu nesta terça-feira (23) as bases para eleger os membros de seu projeto de Assembleia Nacional Constituinte, por meio da qual garante que alcançará “a paz” no país.

“Procedo a firmar as bases da Constituinte”, disse Maduro diante de milhares de partidários, reunidos em um ato do chavismo no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas.

“A Assembleia Nacional Constituinte terá como sede o Salão Elíptico do Palácio Federal Legislativo”, acrescentou o presidente.