Maduro afirma que opositor López participou de reuniões para diálogo

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, assegurou neste domingo que o líder opositor Leopoldo López, em prisão domiciliar, participou de encontros destinados a uma negociação para acabar com a crise política no país.

“O Sr. Leopoldo López, mesmo em sua condição de detento, participou de reuniões”, afirmou o presidente durante seu programa semanal, sem especificar as datas dessas reuniões.

López, preso desde fevereiro de 2014, foi colocado em prisão domiciliar no dia 8 de julho por questões de saúde. Ele cumpre uma pena de 14 anos de detenção acusado de incitar a violência em protestos contra Maduro que deixaram 43 mortos naquele ano.

O governo venezuelano e a coalizão de oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD) iniciaram na quarta-feira passada contatos da República Dominicana para estabelecer as bases para uma negociação.

No entanto, de acordo com Maduro, as partes estão em contato há mais tempo. “Se eu contasse o número de reuniões entre março de 2016 e 2017, poderíamos dizer mais de 100”, disse ele.

Depois de ter concordado com a participação do Chile, México, Bolívia e Nicarágua como fiadores, os delegados de Maduro e a MUD se encontrarão de novo em Santo Domingo em 27 de setembro. A oposição anunciou no sábado a incorporação do Paraguai a esse grupo.