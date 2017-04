Madonna critica filme sobre sua vida: ‘só eu posso contar minha história’, diz

O mundo da cultura pop foi sacudido na terça-feira, 25, com o anúncio de que a Universal Pictures está produzindo uma cinebiografia sobre a rainha do pop, Madonna. A cantora, porém, demonstrou não estar feliz com a produção.

Por meio de uma postagem na rede social Instagram, no mesmo dia, Madonna expressou sua insatisfação por estarem preparando um filme sobre a sua vida. “Ninguém sabe o que eu sei e o que eu vi. Só eu posso contar a minha história. Qualquer outra pessoa que tentar é um charlatão e um bobo”, escreveu. Ainda na publicação, Madonna foi mais a fundo. “Buscar gratificação instantânea sem fazer o trabalho. Esta é uma doença em nossa sociedade.”

Segundo a revista “The Hollywood Reporter”, a cinebiografia sobre a vida de Madonna irá focar no início da carreira, quando a cantora consegue o seu primeiro contrato e precisa enfrentar alguns percalços no caminho, como o machismo na indústria musical. A obra também vai relatar os muitos romances da cantora.