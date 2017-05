Macron afina discurso com presidente do Conselho Europeu

O presidente francês recém-eleito, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira (17) “contar com Donald Tusk e com sua liderança para ir ainda mais além no trabalho de refundação da Europa”, ao receber o presidente do Conselho Europeu para um jantar no Palácio do Eliseu.

“O papel do Conselho é determinante. Quero dizer aqui a importância do Conselho Europeu para mim, para minha vontade de trabalhar com as instituições europeias, e dar minha contribuição para o trabalho europeu”, declarou o presidente francês.

“Conto muito com o presidente Tusk e com sua liderança para ir ainda mais além nesse trabalho de refundação e de relançamento de uma ambição europeia”, acrescentou.

“Você teve a coragem, a audácia, durante a campanha presidencial, de defender os valores da Europa, os valores que eu carregava”, lembrou Macron.

“A Europa precisa da sua energia e da sua imaginação”, devolveu Tusk.

“Quando eu falo da Europa, não penso nas instituições, na burocracia, mas nos milhões de europeus”, ressaltou.