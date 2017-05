Macron à AFP: Abre-se a página ‘da esperança e da confiança recuperadas’

Emmanuel Macron, eleito neste domingo presidente da França, declarou à AFP que “abre-se uma nova página” para a França e espera que seja a “da esperança e da confiança recuperadas”.

“Esta noite abre-se uma nova página da nossa longa história. Quero que seja a da esperança e a da confiança recuperadas”, disse Macron.

O líder de centro, que manteve uma conversa breve e cordial com sua adversária, Marine Le Pen, minutos antes do anúncio oficial de sua vitória, venceu com folga este segundo turno.

O ex-ministro da Economia teve entre 65% e 66,1% dos votos contra 33,9% a 35% para Le Pen, e se tornará o presidente mais jovem da história da França.

Macron comparecerá perante os milhares de militantes que o aguardam, exultantes, na esplanada do Museu do Louvre, em Paris, para comemorar a vitória.