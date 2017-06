Luverdense goleia o Brasil-RS por 4 a 0 e vence pela primeira vez na Série B

Demorou, mas o Luverdense finalmente conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, com um segundo tempo impecável, o time mato-grossense goleou o Brasil, de Pelotas (RS), por 4 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela sétima rodada.

Apesar de ter encerrado o jejum, o Luverdense continua na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com os mesmos sete pontos que o CRB, mas atrás no número de vitórias (1 contra 2). Por outro lado, o Brasil-RS estacionou nos oito e vem logo acima, na 15.ª posição.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e com poucos lances de perigo. Na melhor oportunidade, Elias avançou e soltou a bomba de fora da área, mas a bola explodiu no travessão de Diogo Silva. A resposta do Luverdense veio com Rafael Silva, que recebeu cruzamento rasteiro de Aderlan e bateu por cima do gol.

Depois de um primeiro tempo fraco, o Luverdense voltou com outra postura do intervalo e matou a partida. Moacir cruzou, Erik fez o corta-luz e Ricardo bateu de primeira, aos quatro minutos. Aos 23, Sérgio Mota escapou da marcação e finalizou sem chances para o goleiro Eduardo Martini.

Dois minutos depois, Éder Sciola derrubou Rafael Silva dentro da área e o próprio atacante converteu a cobrança de pênalti. Ainda tinha tempo para o quarto. Aos 40 minutos, Ricardo aproveitou boa troca de passes e chutou na saída de Eduardo Martini.

O Luverdense volta a campo nesta sexta-feira contra o Ceará, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, enquanto que o Brasil-RS recebe o Vila Nova no sábado, às 19 horas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Os jogos serão válidos pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 4 x 0 BRASIL-RS

LUVERDENSE – Diogo Silva; Aderlan, Neguette, Pablo e Paulinho; Ricardo, Moacir (Diego Lorenzi) e Alaor (Erik); Rafael Silva, Rafael Ratão (Sérgio Mota) e Macena. Técnico: Júnior Rocha.

BRASIL-RS – Eduardo Martini; Éder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Marlon; Leandro Leite, João Afonso, Elias (Gustavo Papa) e Wagner; Bruno Lopes (Marcinho) e Lincom (Rafinha). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOLS – Ricardo, aos 4 e aos 40, Sérgio Mota, aos 23, e Rafael Silva (pênalti), aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alaor, Neguette e Ricardo (Luverdense); Éder Sciola, Leandro Leite e Marlon (Brasil-RS).

ÁRBITRO – Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA – R$ 9.800,00.

PÚBLICO – 1.072 pagantes.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).