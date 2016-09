Luverdense ganha por 1 a 0 e respira, mas Brasil-RS segue no G4 da Série B

O Luverdense conquistou uma importante vitória na sua luta para se afastar da zona de rebaixamento ao superar o Brasil, de Pelotas (RS), por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 25.ª rodada. O resultado deixou o time do Mato Grosso com 34 pontos, em 11.º lugar, e, mesmo com a derrota, o gaúcho se mantém em terceiro lugar, com 40.

O primeiro tempo foi sonolento. Apesar da disposição física dos dois times, faltou inspiração. Tanto que os goleiros não fizeram nenhuma defesa. Faltou toque de bola, infiltração e finalizações de ambos os lados. O empate foi justo e sem emoções.

O começo do segundo tempo foi animador porque cada time teve uma chance de gol antes dos cinco minutos. Era como se os jogadores tivessem tomado um choque nos vestiários. Aos dois, após cruzamento de Hugo na linha de fundo, a bola ficou para Sérgio Mota, que, na pequena área, bateu para fora. Aos cinco, Felipe Garcia invadiu a área e chutou para a defesa de Diogo Campos, evitando gol do visitante.

Mas o jogo voltou a esfriar e parecia caminhar para o 0 a 0. Só que aos 31 minutos brilhou a estrela do técnico Júnior Rocha. Ele tinha acabado de colocar em campo Douglas Baggio, que de cabeça aproveitou o cruzamento da direita e mandou para as redes. Ele se antecipou à marcação de Weltinho. O time gaúcho passou a mostrar cansaço e não teve forças para reagir.

Nesta sexta-feira, os dois times voltam a campo pela 26.ª rodada. O Luverdense vai enfrentar o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 20h30, enquanto que o Brasil-RS vai receber o Criciúma, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, a partir das 19h15.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 x 0 BRASIL-RS

LUVERDENSE – Diogo Silva; Raul Prata, Everton, Luiz Otávio e Paulinho; Jean Patrick, Ricardo, Sérgio Mota (Diogo Sodré) e Rafael Silva (Douglas Baggio); Hugo e Alfredo (Macena). Técnico: Júnior Rocha.

BRASIL-RS – Eduardo Martini; Weldinho, Leandro Camilo, Cirilo e Marlon; Leandro Leite, Washington, Jonatas Belusso (Elias) e Clébson (Diogo Oliveira); Felipe Garcia e Ramon (Marcão). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOL – Douglas Baggio, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Washington (Brasil-RS).

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).